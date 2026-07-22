Come funziona il fondo per mettere in sicurezza l’Italia sulle materie critiche

L’Italia ha attivato un fondo per garantire la sicurezza sulle materie critiche, tra cui le terre rare. La strategia mira a ridurre la dipendenza da fornitori esterni, in particolare rispetto a Stati Uniti e Cina. La decisione si inserisce nel quadro di politiche volte a tutelare le risorse strategiche nazionali. Nessuna comunicazione ufficiale specifica sui dettagli di impiego del fondo o sui tempi di intervento.

Le terre rare non sono solo una questione tra Stati Uniti e Cina. Anche l’Italia è della partita. D’altronde, la dipendenza strategica, non solo energetica, è la nuova forma di colonialismo. Per questo l’Italia ha deciso di attrezzarsi, nel suo piccolo, aspettando che l’Europa tessa la sua rete di accordi con Paesi ricchi di miniere ma fuori dall’orbita cinese, abbracciando l’esempio degli Stati Uniti. Ecco allora spiegato il primo fondo sovrano per le materie prime. Poco meno di un miliardo per provare a diventare adulti e un po’ più autonomi. Con l’affidamento a Invimit della gestione del Fondo Real Asset e a Fondo Italiano d’Investimento di quella del Fondo Imprese, il Fondo Nazionale del Made in Italy entra da oggi nella fase operativa. 🔗 Leggi su Formiche.net

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