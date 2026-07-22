Come far durare di più il profumo sulla pelle? Serve un primer coreano

Tra i nuovi grandi amanti dei profumi e dei profumi di nicchia in particolare, ci sono i giovani e giovanissimi. I membri della Gen Z e i più piccoli della Gen Alpha. Tra le caratteristiche primarie che cercano in una fragranza c’è la persistenza e l’intensità. A dispetto della discrezione e del minimalismo olfattivo nato negli Anni 90, i nuovi perfume lovers sono attratti dalle fragranze che si fanno sentire. Che lasciano una scia forte e indimenticabile. Il tema “ come far durare di più il profumo sulla pelle ” diventa così centrale. Le strategie sono tante: si possono applicare alla base, creme corpo della stessa linea olfattiva; si può eseguire un layering strategico (o scent layering) di jus che indossati insieme aumentano l’intensità l’uno dell’altro; si può usare un profumo per capelli in sintonia con la fragranza principe. 🔗 Leggi su Amica.it

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Come far durare il PROFUMO tutto il GIORNO e lasciare la SCIA

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