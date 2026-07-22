Come far durare di più il profumo sulla pelle? Serve un primer coreano

Da amica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo studio rivela che tra i giovani, in particolare tra la Generazione Z e la Generazione Alpha, cresce l’interesse per i profumi di nicchia. Alcuni di loro cercano metodi per far durare di più le fragranze sulla pelle, come l’uso di un primer coreano. Non ci sono ancora dati ufficiali su come queste abitudini influenzino le preferenze di acquisto o l’uso quotidiano.

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Tra i nuovi grandi amanti dei profumi e dei profumi di nicchia in particolare, ci sono i giovani e giovanissimi. I membri della Gen Z e i più piccoli della Gen Alpha. Tra le caratteristiche primarie che cercano in una fragranza c’è la persistenza e l’intensità. A dispetto della discrezione e del minimalismo olfattivo nato negli Anni 90, i nuovi perfume lovers sono attratti dalle fragranze che si fanno sentire. Che lasciano una scia forte e indimenticabile. Il tema “ come far durare di più il profumo sulla pelle ” diventa così centrale. Le strategie sono tante: si possono applicare alla base, creme corpo della stessa linea olfattiva; si può eseguire un layering strategico (o scent layering) di jus che indossati insieme aumentano l’intensità l’uno dell’altro; si può usare un profumo per capelli in sintonia con la fragranza principe. 🔗 Leggi su Amica.it

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Come far durare il PROFUMO tutto il GIORNO e lasciare la SCIA

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