Come cambia il racconto dello sport | un libro tra media e diritto

Il modo di raccontare lo sport si è evoluto con l’uso di social network, piattaforme digitali e contenuti on demand, che affiancano la copertura televisiva tradizionale. Questa trasformazione modifica il rapporto tra eventi sportivi, media e pubblico, rendendo più immediata e multicanale la fruizione delle competizioni. La diffusione digitale permette di seguire le finali mondiali e le Olimpiadi attraverso diversi mezzi contemporaneamente, cambiando le modalità di accesso e condivisione delle notizie sportive.

Lo sport non è più soltanto una competizione da seguire in televisione. Oggi il racconto di una finale mondiale o di un’Olimpiade passa contemporaneamente dai social network, dalle piattaforme digitali e dai contenuti on demand, trasformando il rapporto tra eventi, media e pubblico. È da questa evoluzione che prende le mosse Comunicare lo Sport. Percorsi teorici e pratici di comunicazione, marketing e diritto sportivo, volume pubblicato da Bulzoni e firmato da Pierfrancesco Barletta, Federico Oggiano e Manila Alfano. Il libro propone una lettura del sistema sportivo contemporaneo attraverso tre prospettive: comunicazione, marketing e diritto sportivo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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