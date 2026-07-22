Cinema sotto le stelle dove vedere i migliori film dell’estate a Bergamo

Tre location all'aperto a Bergamo offriranno proiezioni di film estivi, tra cui l’Arena Santa Lucia, Palazzo Moroni e Esterno Notte. Verranno trasmessi decine di titoli, inclusi grandi classici e recenti uscite. Le proiezioni si svolgono di sera, in spazi all’aperto, con ingresso libero o a pagamento. L’evento si ripete ogni estate, attirando numerosi spettatori di tutte le età. La programmazione comprende film di diverso genere, scelti per un pubblico vario.

Guida. Da Esterno Notte all’Arena Santa Lucia, fino a Palazzo Moroni: tre arene all’aperto, decine di titoli e qualche grande classico da recuperare sul grande schermo Uno dei nostri appuntamenti preferiti dell’estate – chi ci segue lo sa – è quello con le arene estive cittadine. Per qualche settimana il cinema esce dalle sale e si trasferisce all’aperto, portando le proiezioni nei chiostri, nei cortili e nei parchi della città. In programma ci sono soprattutto seconde visioni e i film che hanno caratterizzato la stagione appena conclusa: un’occasione per recuperare i titoli sfuggiti durante l’anno o rivederli senza rinunciare alla visione sul grande schermo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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