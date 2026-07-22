Il coach di Pistoia ha dichiarato di puntare senza limiti e di aver creato la sua squadra con obiettivi chiari. La formazione è stata completata già all'inizio di luglio, con scelte mirate e giocatori convinti del progetto. Franco Ciani e il direttore sportivo hanno seguito linee guida precise per assemblare il roster, che si propone di ottenere buoni risultati. La costruzione della squadra si è concentrata su decisioni rapide e su un gruppo di atleti motivati.

La squadra completata già nei primi giorni di luglio, scelte mirate, giocatori convinti del progetto, idee chiare. Sono state queste le linee guida seguite dal coach Franco Ciani e dal direttore sportivo Mauro Sartori per costruire il roster di Pistoia. Coach Ciani partiamo dall’inizio. La scelta di guidare Pistoia dopo due stagioni difficile rappresenta una bella sfida. "Ho pensato che l’analisi da fare non dovesse riguardare il passato. Sono vecchio del mestiere e conosco bene la passione che c’è a Pistoia avendola vissuta sulla mia pelle in quella famosa finale promozione. Arrivando al presente, sono stati decisivi i colloqui avuti con il direttore Sartori, il presidente David ed il direttore generale Di Nino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Ciani guarda in alto: "Nessun limite». Il coach di Pistoia non si nasconde e racconta com’è nata la sua Lumos: "Costruito un roster per fare bene»

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Ciani looks up: There are no limits. The Pistoia coach doesn't shy away and explains how his Lumos team was born: We built a roster to do well.La squadra completata già nei primi giorni di luglio, scelte mirate, giocatori convinti del progetto, idee chiare. Sono state queste le linee guida seguite dal coach Franco Ciani and the sports direct ... sport.quotidiano.net