ci sono incendi in tutta la sicilia

Decine di incendi stanno interessando diverse province in Sicilia, con fiamme che si sono avvicinate alle abitazioni. In molte zone rurali, le fiamme sono ancora attive, costringendo decine di persone a evacuare le case. Le squadre di soccorso sono sul posto per contenere i roghi, che continuano a bruciare in più punti dell’isola. Nessuna informazione su feriti o danni materiali, ma le operazioni di spegnimento sono in corso da giorni.

Soprattutto nelle zone rurali, ma le fiamme sono arrivate anche vicino alle case: decine di persone hanno dovuto evacuare In Sicilia sono in corso da giorni decine di incendi in diverse province. Solo martedì sono stati fatti oltre un centinaio di interventi in tutta la regione. Sono andate distrutte coltivazioni, sono state danneggiate aziende ed evacuate decine di persone dalle loro case. Palermo è rimasta per ore senza elettricità e un tratto dell’autostrada che la collega a Catania è rimasto chiuso per ore. Due vigili del fuoco impegnati nelle operazioni si sono sentiti male e sono stati portati in ospedale. Gli incendi hanno interessato soprattutto le zone rurali, ma in molti casi le fiamme sono arrivate molto vicino alle abitazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Danni enormi e indennizzi irrisori, Regione matrigna dispensa briciole

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