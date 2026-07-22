Chi è Peggy Gou la nuova presunta fidanzata di Matteo Berrettini

Da dilei.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Peggy Gou, dj e producer nota come regina della musica elettronica, sarebbe la presunta nuova fidanzata di Matteo Berrettini. I due sono stati fotografati insieme più volte, tra cui l’ultima a Ibiza, dove sono stati visti in un locale mentre l’artista si esibiva in un dj set, attirando l’attenzione del tennista.

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Dj e producer, considerata da tutti come la regina della musica elettronica, Peggy Gou sarebbe secondo molti la nuova fidanzata di Matteo Berrettini. I due sono stati avvistati più volte insieme, l’ultima a Ibiza, dove sono apparsi in un locale in cui l’artista stava realizzando un dj set, facendo scatenare il tennista. Chi è Peggy Gou. Vero nome Kim Min-ji, Peggy Gou è nata il 3 luglio del 1999 a Incheon, in Corea del Sud. Figlia di una donna d’affari e di uno scrittore, ha iniziato a suonare il pianoforte quando aveva solamente otto anni. Poco più che adolescente si è trasferita in Inghilterra, per la precisione a Londra, per studiare l’inglese. 🔗 Leggi su Dilei.it

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