Il 1° agosto 2026, la città si fermerà per celebrare il Centenario della SSC Napoli con un evento ufficiale. L’intera giornata sarà dedicata alla festa, con un programma che include diverse iniziative e momenti speciali. Sono stati annunciati gli orari e la disponibilità dei biglietti per partecipare alle attività e agli eventi collegati alla celebrazione. La giornata rappresenta il principale appuntamento per i tifosi e gli appassionati del club azzurro.

LA NOTTE DEI CENT’ANNI AZZURRI. Il 1° agosto 2026 la città si fermerà per celebrare Napoli 100, l’evento ufficiale e monumentale del Centenario della SSC Napoli. Organizzata in sinergia con il Comune di Napoli e la Regione Campania, la manifestazione gratuita trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Il programma prenderà il via a un orario dal profondo valore simbolico, le 19:26, con la Processione Azzurra che partirà da Piazza Carità. Il culmine emotivo si raggiungerà alle 20:45 in Piazza del Plebiscito con la grande Cerimonia alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, delle leggende storiche del club e della rosa attuale guidata da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Centenario Napoli: programma, orari e biglietti dell’1 agosto

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