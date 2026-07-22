C’è aria di Summer Jamboree Dieci presentatori sul palco si alterneranno ogni sera
Da il 31 luglio al 9 agosto 2026, Senigallia ospiterà la 26ª edizione del Summer Jamboree, considerato la più grande festa dedicata al rock’n’roll degli anni ’30, ’40 e ’50. Dieci presentatori si alterneranno sul palco ogni sera, mentre l’evento attirerà appassionati internazionali. La manifestazione si svolge nella cittadina italiana, che si trasforma nella capitale mondiale di questa musica per circa dieci giorni.
Dal 31 luglio al 9 agosto 2026, Senigallia si trasforma nuovamente nella capitale mondiale del rock’n’roll. La 26ª edizione del Summer Jamboree, definita la "Hottest rockin’ holiday on Earth", è pronta a richiamare appassionati da ogni angolo del globo per celebrare la cultura americana degli anni ‘30, ‘40 e ‘50. Una festa diffusa e intergenerazionale che coinvolgerà l’intera città, dalle piazze del centro storico fino al lungomare, offrendo un ricco cartellone di esclusive europee, grandi concerti live e lezioni di ballo. La novità dell’anno è la conduzione: sul palco non ci sarà un solo presentatore, ma un cast corale di 10 professionisti ed esperti della cultura vintage che si alterneranno ogni sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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