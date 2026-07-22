Dal 31 luglio al 9 agosto 2026, Senigallia si trasforma nuovamente nella capitale mondiale del rock’n’roll. La 26ª edizione del Summer Jamboree, definita la "Hottest rockin’ holiday on Earth", è pronta a richiamare appassionati da ogni angolo del globo per celebrare la cultura americana degli anni ‘30, ‘40 e ‘50. Una festa diffusa e intergenerazionale che coinvolgerà l’intera città, dalle piazze del centro storico fino al lungomare, offrendo un ricco cartellone di esclusive europee, grandi concerti live e lezioni di ballo. La novità dell’anno è la conduzione: sul palco non ci sarà un solo presentatore, ma un cast corale di 10 professionisti ed esperti della cultura vintage che si alterneranno ogni sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è aria di Summer Jamboree. Dieci presentatori sul palco si alterneranno ogni sera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stagione ai Teatri di Siena: "Il fuoco è ciò che accade ogni sera sul palco"Sul palco dei Teatri di Siena si accende il fuoco, tema centrale della stagione 2027-2028, dopo le precedenti dedicate all’acqua e alla terra.

Leggi anche: "Waiting for Summer Jamboree". Assaggio del festival tra ballo e musica

Argomenti più discussi: C’è aria di Summer Jamboree. Dieci presentatori sul palco si alterneranno ogni sera; Senigallia, l’estate si accende: rotonda sul mare e swing.

C’è aria di Summer Jamboree. Dieci presentatori sul palco si alterneranno ogni seraTra i volti noti spiccano Max Paiella, musicista e comico poliedrico e Rudy. Valentino, contrabbassista swing. Ma anche Marina La Zanzi e artisti internazionali. ilrestodelcarlino.it

Dieci giorni di rock e swing: Senigallia torna a ballare con il Summer JamboreeAnche questa estate dal 31 luglio al 9 agosto accadrà un piccolo grande miracolo…Senigallia si trasformerà nella Hottest rockin’ holiday on Earth, e non ... ilsaronno.it