In centro a Casoria, un uomo armato di un coltello di 35 centimetri ha minacciato passanti e un giovane, cercando anche di aggredirlo. Dopo una colluttazione, è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale e denunciato.

Nel centro di Casoria minaccia i passanti con un coltello di 35 centimetri e tenta di aggredire un giovane, ma viene bloccato dopo una colluttazione con gli agenti della Polizia Locale. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato 18 luglio durante un servizio congiunto con i militari dell'Esercito Italiano impegnati nell'operazione "Strade Sicure – Terra dei Fuochi". L'allarme è scattato intorno alle 22.40, quando alcuni cittadini si sono avvicinati al posto di controllo all'incrocio tra via Pio XII e via Marconi chiedendo un intervento urgente. Secondo quanto riferito ai poliziotti locali, un giovane armato di un grosso coltello stava minacciando i passanti e poco prima avrebbe tentato di colpire un altro ragazzo, riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, armato di coltello lungo 35 centimetri minaccia i passanti e i vigili: bloccato e denunciato

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