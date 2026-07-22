cascine crollate e strade chiuse maltempo corsa contro il tempo

Dopo il nubifragio di venerdì, sono state rimosse le macerie di due cascine crollate e le strade sono state riaperte. Sono trascorse oltre 48 ore di interventi senza interruzioni per mettere in sicurezza le aree interessate. La viabilità, precedentemente interrotta, è stata ripristinata, consentendo il ritorno alla normalità nella zona.

Massalengo torna lentamente alla normalità dopo il violento nubifragio di venerdì con il crollo di due cascine e l’interruzione della viabilità. Dopo oltre 48 ore di lavoro ininterrotto, ieri la strada interessata dalle macerie è stata resa transitabile, al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Prima della riapertura, si attende oggi un ultimo sopralluogo della Provincia per alcuni coppi pericolanti da verificare. Il sindaco Severino Serafini ha ringraziato quanti hanno lavorato per restituire il collegamento alla comunità. Un riconoscimento particolare è andato alle famiglie Tenca e Baggi, che hanno contribuito a liberare la carreggiata in poco più di due giorni, e a E-distribuzione, intervenuta fin da venerdì per mettere in sicurezza la rete elettrica e consentire l’avvio immediato delle operazioni di sgombero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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