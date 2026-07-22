CARLUCCI CHOC! BALLANDO CON LE STELLE | ALESSANDRO CATTELAN IN GARA

Milly Carlucci ha annunciato che Alessandro Cattelan parteciperà come concorrente a Ballando con le Stelle. La decisione ha sorpreso il pubblico e i media, considerando il profilo del conduttore e il contesto dello show. La presenza di Cattelan si aggiunge alla lista di partecipanti già annunciati, senza ulteriori dettagli sul ruolo o sul percorso nel programma. La trasmissione tornerà in onda nelle prossime settimane con questa novità.

La notizia è ancora più clamorosa di quella di Lucio Presta verso la poltrona di custode del tesoretto. Milly Carlucci chiama Alessandro Cattelan in gara a Ballando con le Stelle. L’indiscrezione arriva dal bene informato Affari Italiani che usa ancora il condizionale ma quando certi nomi di primo piano escono non è mai a caso. Le trattative sono in fase avanzata. Dopo aver partecipato ad Amici come conduttore di Password, il game show bocciato da Canale 5 e ripescato come segmento del talent di Maria De Filippi, Cattelan rientra in Rai. Per ora, forse, come concorrente di Ballando, poi un suo show? Di certo assieme ad Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri e Flavia Pennetta il cast è davvero un “gran bel cast” (cit. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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