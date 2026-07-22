Il clima in Italia ha portato a condizioni estreme nelle ultime ore, con incendi boschivi in diverse regioni, trombe d’aria e grandinate di grandi dimensioni. A Palermo si sono verificati blackout diffusi, mentre ad Agrigento circa 100 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di un incendio. Le condizioni meteo hanno causato danni e disagi significativi, con interventi di soccorso in corso in varie zone.

Clima fuori controllo delle ultime ore sull’Italia. Dopo il caldo estremo si spezza il fronte dell’afa ma in modo violento. Incendi, trombe d’aria e grandinate giganti. Brucia la Sicilia con decine di roghi: mille interventi negli ultimi cinque giorni. Servizio di Fausto Nicastro RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Tv2000.it - Caldo, incendi e grandine. Palermo al buio, 100 sfollati ad Agrigento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo, incendi e grandine. Palermo al buio, 100 sfollati ad Agrigento

Notizie e thread social correlati

Lavori infrastrutturali sulle linee Palermo-Agrigento e Palermo-Catania, bus sostitutivi al posto dei treni regionaliDal 14 giugno, i treni sulle linee Palermo-Agrigento e Palermo-Catania verranno sostituiti con autobus.

Emergenza blackout, incubo finito. Venti ore al buio (e al caldo torrido)Alle 18 di ieri, le forniture di energia sono state ripristinate dopo un blackout di oltre 20 ore che aveva lasciato al buio e senza corrente...

Temi più discussi: Grandine e incendi, Italia spaccata a metà: il bilancio dei danni; Italia spaccata in due da grandine e caldo. A Palermo martedì previsti 39 gradi e incendi; Terza ondata di caldo anomalo, in verde solo Venezia e Verona. Ed è allarme siccità; TG5: L'estate fra incendi e tempeste di grandine Video.

#TG2000 - #Caldo, #incendi e grandine. #Palermo al buio, 100 sfollati ad #Agrigento #22luglio #bollinorosso #AllertaMeteo #maltempo #clima #meteo #emergenzaclimatica #temperature #news #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com

Italia divisa tra grandine e incendi: 192 maxigrandinate al Nord, roghi al SudItalia divisa in due tra grandine e incendi, con il Nord flagellato dalla grandine mentre al Sud è allarme roghi. Un’Italia divisa tra ghiaccio e fuoco. secolo-trentino.com

Italia divisa in due tra grandine e incendi ?Italia divisa in due tra grandine e incendi, con il Nord flagellato dalla grandine mentre al Sud è allarme roghi. A fare un primo bilancio della situazione è la Coldiretti, con gli effetti del caldo r ... adnkronos.com

Considerando di cambiare i piani del viaggio a causa del fumo degli incendi, avrei bisogno di consigli reddit