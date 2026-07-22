"Ringrazia che sei donna e che mi hai risposto gentilmente, sennò oggi ti ammazzavo". Così Elisa, autista del bus, si è sentita apostrofare sabato scorso da un passeggero furente per la sopressione di alcune corse del 30, la linea che collega Firenze con Campi Bisenzio. "Le offese sono, purtroppo, diventate la normalità" commenta sconfortata la conducente, in forza ad Autolinee Toscane da tre anni. "Sabato erano circa le 19,15 e mi trovavo alla fermata di via Buozzi a Campi, in direzione Firenze. Mancavano pochi minuti alla fine del mio turno quando è salito un uomo, straniero, tra i 50 e i 60 anni. Subito è arrivato alla cabina di guida e ha cominciato a sbattere il suo telefonino al vetro nel tentativo di sfondarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bus, violenza a bordo. Autista minacciata di morte: "La sicurezza va garantita"

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Aggressione Bus TUA Pescara-Chieti: Minacce ai Controllori e Sicurezza a Rischio | LA DENUNCIA

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