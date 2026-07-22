Buon compleanno Nina Moric Cesare Casella…

Notizia in breve

Nina Moric, Mireille Mathieu, Nicola Gratteri, George di Cambridge, Valerio Bianchini, Maurizio Bianconi e Piergiorgio Negrisolo compiono gli anni. La lista include personaggi pubblici di diversi settori, tra cui musica, giurisprudenza, sport e aristocrazia. La celebrazione avviene in date diverse e coinvolge figure note in Italia e all’estero. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle celebrazioni o eventi correlati a queste ricorrenze.