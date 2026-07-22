Buon compleanno Nina Moric Cesare Casella…
Nina Moric, Mireille Mathieu, Nicola Gratteri, George di Cambridge, Valerio Bianchini, Maurizio Bianconi e Piergiorgio Negrisolo compiono gli anni. La lista include personaggi pubblici di diversi settori, tra cui musica, giurisprudenza, sport e aristocrazia. La celebrazione avviene in date diverse e coinvolge figure note in Italia e all’estero. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle celebrazioni o eventi correlati a queste ricorrenze.
Buon compleanno Nina Moric, Mireille Mathieu, Nicola Gratteri, George di Cambridge, Valerio Bianchini, Maurizio Bianconi, Piergiorgio Negrisolo, Giovanni Battaglin, Fausto Guilherme Longo, Filippo Ceccarelli, Elena Pontiggia, Emidio Oddi, Emilio Butragueno, Fabrizia Giuliani, Giuseppe Battiston, Cesare Casella, Piero Ricca, Franco Battaini, Antonio Castricone, Alessandro Lucarelli, Roberto Stellone, Marco Marchionni, Boukary Dramé, Andrea Cesarini, Martina Codecasa, Lorenzo Perini. Oggi 22 luglio compiono gli anni: Umberto Motto, ex calciatore; Giuseppe Antonio dal Maso, politico; Raniero Cantalamessa, presbitero, teologo; Pietro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Buon compleanno, Nina Moric! facebook
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