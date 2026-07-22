Il sindacato di polizia Coisp ha scritto a un quotidiano nazionale chiedendo al sindaco di Bologna di scusarsi dopo gli scontri che hanno provocato quasi sessanta agenti feriti. Il segretario generale del sindacato ha invitato il primo cittadino a riconoscere le proprie responsabilità e a rivolgere una parola di scuse agli agenti coinvolti.

Domenico Pianese, segretario generale del sindacato Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza sindacale delle Forze polizia), scrive al Secolo d’Italia dopo gli scontri di Bologna e i quasi sessanta poliziotti feriti, chiedendo al sindaco Lepore di assumersi le proprie responsabilità e di rivolgere una parola agli agenti: «Scusa». Gentile Direttore, Leggi anche avete scelto una parola forte per la prima pagina del Secolo: “ l’irresponsabile ”. E guardando a Bologna, dopo gli scontri di due giorni fa, è davvero difficile trovarne una più adatta. Perché una città non finisce a ferro e fuoco per caso. Sessanta poliziotti non finiscono in ospedale per caso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bologna, il sindacato di polizia Coisp scrive al “Secolo”: “L’irresponsabile Lepore chieda scusa a città e agenti”

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