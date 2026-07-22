Bologna e i fantasmi del 1977 | ancora rabbia e frustrazione in piazza

A Bologna, nel centro storico, i residenti si sono radunati per ricordare i fatti del 1977, quasi cinquant’anni fa. Durante la manifestazione, alcuni hanno scritto sui muri e sui vetri crepati delle vetrine frasi come “Sbirro suicidato, mezzo perdonato”, riferendosi a un episodio di quel periodo. La presenza di simboli e scritte sulla strada e sui negozi evidenzia ancora oggi la frustrazione e la rabbia legate a quegli eventi. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Bologna, 22 luglio 2026 – Sui cristalli crepati delle vetrine del centro di Bologna pare il ’77, ma sono passati ormai quasi cinquant’anni. Eppure: “Sbirro suicidato, mezzo perdonato”. E ancora: “Omicidio di Stato” con l’equazione che giustappone nomi e cognomi. Ieri Francesco Lorusso, oggi Abderrahim Fakir. Poi “Morte alle guardie”: è il più gettonato, lo slogan non si conta. Quanto è inconsapevole l’alfabeto dei nipotini degli autonomi, gli eredi degli indiani metropolitani, oggi maranza, estremisti dei sindacati di base e ‘soliti’ collettivi antagonisti? Quanto di quei sabati rossi, i sabati di sangue che riportarono per la prima volta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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