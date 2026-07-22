Le procure hanno concordato di non divulgare i nomi degli arrestati durante un blitz, mantenendo la comunicazione giudiziaria priva di dettagli identificativi. Si tratta di un accordo che evita spettacolarizzazione e si concentra sui fatti di interesse pubblico. Il pubblico ministero ha dichiarato di sentirsi sotto pressione e ha sottolineato l'importanza di rispettare la riservatezza delle indagini. La comunicazione ufficiale si limita a riferire le operazioni senza rivelare identità specifiche.

Una comunicazione giudiziaria al riparo da ogni forma di spettacolarizzazione, incentrata sui fatti di rilevanza pubblica, ma priva di nomi degli indagati finiti al centro di blitz e arresti. Una comunicazione reattiva e in aggiornamento, al punto tale che alcuni fascicoli «saranno contrassegnati da un alert» che spingerà poi l’autorità giudiziaria a valutare possibili aggiornamenti di fronte ad archiviazioni o assoluzioni degli indagati coinvolti dalle indagini. Sono questi i punti centrali del protocollo sottoscritto ieri mattina dal procuratore generale Aldo Policastro e dai vertici degli uffici inquirenti del distretto. Il vertice... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Blitz, patto tra le Procure: no ai nomi degli arrestati. Il pg: siamo sotto assedio

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BLITZ ANTIMAFIA TRA BARI E BAT: 14 ARRESTI PER DUE OMICIDI, COLPITI I CLAN CAPRIATI E STRISCIUGLIO

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