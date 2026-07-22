Blackout alla Borghesiana la denuncia | Sei ore senza corrente per tre giorni con alte temperature

In zona Borghesiana a Roma, i residenti hanno subito blackout di sei ore al giorno per tre giorni consecutivi, durante le quali non è stata disponibile l’energia elettrica. La mancanza di corrente si è protratta per un totale di circa 18 ore complessive. Le alte temperature hanno sollevato preoccupazioni sulla salute degli anziani, privi di aria condizionata o sistemi di raffreddamento.

Lunghi blackout per tre giorni consecutivi in zona Borghesiana a Roma, dove i residenti sono rimasti per sei ore senza corrente. Preoccupazione per la salute degli anziani senza aria condizionata con le alte temperature. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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