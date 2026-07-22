Questa mattina, in via Tomaselli a Benevento, è stato effettuato un intervento di Asia e della Polizia Municipale rivolto a una persona senza fissa dimora. L’operazione è stata avviata in risposta a un appello pubblico e alle segnalazioni di diversi cittadini che avevano segnalato la presenza di questa persona nella zona. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine e il servizio di assistenza, senza ulteriori dettagli sulle azioni specifiche adottate.

Tempo di lettura: 2 minuti È scattato questa mattina l’intervento di Asia e della Polizia Municipale in via Tomaselli, dopo l’appello lanciato dalla nostra testata e le segnalazioni di numerosi cittadini. Da mesi, all’interno di un’aiuola della zona, viveva un uomo senza fissa dimora insieme al proprio cane, in condizioni igienico-sanitarie particolarmente difficili. Nei mesi scorsi diversi cittadini avevano provato a sollecitare una soluzione, spinti soprattutto da motivazioni solidaristiche e dalla volontà di garantire un aiuto concreto. Lo scorso 12 luglio Anteprima24 aveva raccolto le preoccupazioni dei residenti, rilanciando l’appello affinché venisse trovata una risposta per l’uomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento, via Tomaselli: intervento per il senza fissa dimora dopo l’appello dei cittadini

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