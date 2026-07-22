Beautiful le anticipazioni del 23 luglio 2026 | Brooke sente crescere la tensione
Il 23 luglio 2026, Beautiful torna con le anticipazioni di lunedì. Brooke percepisce un aumento della tensione tra i personaggi, mentre i protagonisti continuano a vivere le loro complicate vicende a Los Angeles. La soap, in onda dal 1990, mantiene vivo l’interesse degli spettatori italiani con le sue trame e personaggi. L’appuntamento è alle 14:00 su Canale 5, dove vengono mostrate le scene quotidiane della serie.
Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge vorrebbe che Taylor vedesse un terapeuta, ma Taylor esige il segreto assoluto. Brooke interrompe la situazione e sente crescere la tensione. Ecco le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 23 luglio 2026. Giovedì 23 luglio è prevista la seconda parte dell’episodio (Ep105). Ridge e Li parlano della salute di Taylor: la cardiologa Grace ha escluso l’insufficienza cardiaca e ha diagnosticato la sindrome del cuore spezzato. 🔗 Leggi su Dilei.it
Beautiful, anticipazioni 17 luglio 2026: Brooke è contenta che Carter pensi a Hope
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