Il rally Colline di Romagna si è svolto con la partecipazione del Chc di Cesena in collaborazione con il Racing Team Le Fonti. La manifestazione ha riproposto la versione storica e regolaristica della gara, attirando numerosi appassionati. La corsa si è svolta tra le colline della zona, con prove cronometrate e rally storici. La competizione ha coinvolto piloti e vetture d’epoca, mantenendo vivo il fascino del rally storico nella regione.

Il Chc di Cesena, con la collaborazione del Racing Team Le Fonti, ha riproposto la rievocazione storica in versione regolaristica del rally Colline di Romagna, con un omaggio dello storico organizzatore Davide Gramellini; partenza dalla piazza d’Armi di Terra Del Sole e arrivo in piazza Saffi a Forlì, con sedici rilievi cronometrici e iconica sosta a Tredozio. Vittoria assoluta, primi del Raggruppamento 2, per Marco Bentivogli e Daniele Morena, Fiat 124 Abarth, seguiti da Daniele e Luciano Porcellini, Fiat 127 Special; terzo posto,primi di Raggruppamento 1, per Giovanni Brighi e Marco Camporesi, Lancia Fulvia Hf 1.3; quarta e quinta piazza... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo. Colline di Romagna, che fascino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mamme in passerella a Bertinoro tra fascino e solidarietà: elette le reginette della Romagna

Automobilismo, terzo posto per Pierluigi che, a Monza, ha dovuto battere anche il caldo. Veronesi, ecco il primo podio: "Non era facile arrivare in fondo»Pierluigi Veronesi ha ottenuto il suo primo podio stagionale nel campionato italiano Gran Turismo Endurance a Monza, arrivando terzo.

Temi più discussi: Rally Colline di Romagna, sabato la rievocazione: quaranta auto storiche da Terra del Sole a piazza Saffi; Fotovoltaico, svolta nei grandi impianti: cosa rischiano le case; 36° GRAN PREMIO NUVOLARI – MANTOVA 2026 17-20 settembre. Al via l’organizzazione della manifestazione internazionale di regolarità in onore di Tazio Nuvolari.

Automobilismo. Colline di Romagna, che fascinoIl Chc di Cesena, con la collaborazione del Racing Team Le Fonti, ha riproposto la rievocazione storica in versione regolaristica del rally Colline di Romagna, con un omaggio dello storico organizzato ... sport.quotidiano.net

Automobilismo. Colline di Romagna, che show. La rievocazione storica fa centroGrande successo per la rievocazione storica del Rally Colline di Romagna, tributo a Davide Gramellini, organizzato la scotsa domenica in forma regolaristica dal Chc di Cesena con il supporto del ... ilrestodelcarlino.it