Automobilismo auto storiche protagoniste a Monza nel weekend
L’Autodromo Nazionale Monza ospita questo fine settimana la prima edizione di Monza Revival, dedicata alle auto storiche da competizione. L’evento si concentra su vetture che hanno segnato la storia del motorsport internazionale, con esposizioni e gare dedicate ai veicoli d’epoca. La manifestazione si svolge nell’arco di un intero weekend, attirando appassionati e collezionisti di auto storiche da tutto il mondo.
Questo fine settimana l'Autodromo Nazionale Monza ospita la prima edizione di Monza Revival, un fine settimana interamente dedicato alle vetture storiche da competizione che hanno scritto pagine memorabili del motorsport internazionale., Per due giorni il Tempio della Velocità si trasformerà in un museo dinamico a cielo aperto, con una straordinaria selezione di monoposto, prototipi, GT e vetture turismo che attraversano oltre mezzo secolo di storia, dagli anni Sessanta fino alla conclusione del decennio scorso. Un'occasione unica per vedere nuovamente in azione alcune delle auto più iconiche mai scese in pista, accompagnate dal loro inconfondibile sound. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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