automobilismo auto storiche protagoniste a monza nel weekend

Notizia in breve

L’Autodromo Nazionale Monza ospita questo fine settimana la prima edizione di Monza Revival, dedicata alle auto storiche da competizione. L’evento si concentra su vetture che hanno segnato la storia del motorsport internazionale, con esposizioni e gare dedicate ai veicoli d’epoca. La manifestazione si svolge nell’arco di un intero weekend, attirando appassionati e collezionisti di auto storiche da tutto il mondo.