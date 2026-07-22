Una vettura nuova è stata posta sotto sequestro poco dopo l'acquisto. I proprietari hanno avviato una causa contro il rivenditore, chiedendo il risarcimento dell'importo pagato. La notizia riguarda due imprenditori di lunga data, titolari di società immobiliari e di un'azienda di marmo attiva dal 1870, che si sono rivolti alle vie legali per recuperare quanto speso per l’auto.

A volte il destino si diverte a prendere di mira lo stesso bersaglio. Lo sanno bene i fratelli Nicola e Rinaldo Arrighini, titolari della società immobiliare "Cita" e della storica ditta di marmo "Arrighini" di Pietrasanta, in attività dal 1870. Proprio qui, nel novembre 2022, il crollo dell’ex laboratorio "Pierotti" danneggiò in modo irreparabile le due auto in sosta degli Arrighini, ignari della successiva sventura pronta ad attenderli. Una settimana dopo la "Cita" ha comprato infatti una Golf usata rivolgendosi alla "DR 991 group" di Sesto Fiorentino (Fi), pagandola 36.200 euro, ma la macchina in realtà era gravata da alcuni illeciti e per questo motivo è finita due volte sotto sequestro preventivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto nuova ma sotto sequestro. Fanno causa al rivenditore: "Deve risarcirci l’importo"

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I barges into cold CEO's room, and he falls in love at first sight!

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