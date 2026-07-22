Auto elettrica o termica nel 2026 | quale conviene davvero?

Nel 2026, la scelta tra auto elettrica e termica dipende dall’uso. Le elettriche sono più adatte a chi percorre principalmente in città e può ricaricare a casa. Le auto a combustione o ibride sono preferibili per chi fa molti chilometri in autostrada, non possiede un garage o cambia veicolo raramente. La decisione varia in base alle esigenze di mobilità e alle possibilità di ricarica.

Auto elettrica o termica, quale scegliere nel 2026? Non esiste una risposta valida per tutti: conviene un’elettrica se percorri pochi chilometri urbani e hai dove ricaricare a casa, conviene ancora una termica o un’ibrida se fai molti chilometri in autostrada, non hai un garage o cambi auto raramente. Il resto dipende dai numeri, e i numeri, quest’anno, raccontano un mercato che si sta ribaltando più in fretta di quanto molti pensino. Indice Auto elettrica o termica? Come sta cambiando il mercato nel 2026. Il dato più significativo per capire dove siamo arrivati nel mercato auto non riguarda un singolo modello, ma l’intero mercato europeo. Secondo ACEA, le auto elettriche hanno raggiunto il 20% delle immatricolazioni nell’Unione Europea nei primi cinque mesi del 2026, contro il 15,3% dello stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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Auto elettrica: conviene davvero I numeri dopo 50.000 km

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