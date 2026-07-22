Athletic Napoli lunedì 27 luglio la presentazione ufficiale

L'Athletic Napoli presenterà ufficialmente la squadra lunedì 27 luglio allo stadio “La Schiana” di Bacoli. La formazione parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria. L'evento segna l'inizio della nuova stagione per il club, che si prepara a scendere in campo con le proprie squadre. La presentazione è prevista nel pomeriggio, con la partecipazione di giocatori, staff e tifosi. Non sono stati comunicati dettagli sui programmi dell'iniziativa.

allo stadio “La Schiana” di Bacoli. L’Athletic Napoli, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Prima Categoria, si prepara ad alzare il sipario sulla nuova stagione con la presentazione ufficiale della squadra. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 luglio, presso lo stadio “La Schiana” di Bacoli, dove dirigenti, staff tecnico, calciatori e tifosi si ritroveranno per dare il via a una nuova avventura sportiva, all’insegna dell’entusiasmo e dell’ambizione. L’evento rappresenterà un momento importante per conoscere da vicino il progetto dell’Athletic Napoli, gli obiettivi della società e i protagonisti che vestiranno la maglia del club nella stagione ormai alle porte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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