assolegno daniele servadio nuovo presidente

Daniele Servadio è stato eletto nuovo presidente di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le aziende delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno. La nomina è stata approvata dal Consiglio di presidenza e la sua carica durerà dal 2026 al 2030.

Daniele Servadio è il nuovo presidente di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le imprese delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno: eletto dal Consiglio di presidenza, resterà in carica per il quadriennio 2026-2030.??Tra gli obiettivi del programma del nuovo presidente, la difesa della competitività delle imprese italiane, il rafforzamento del comparto e la valorizzazione del ruolo del legno strutturale nella transizione sostenibile con una visione della filiera non solo come espressione di un materiale rinnovabile, ma come settore industriale strategico fondato su competenze, innovazione e qualità normativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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