Ariana Grande si riavvicina all' ex fidanzato Ricky Alvarez | Non vogliono affrettare i tempi

Notizia in breve

Ariana Grande si è riavvicinata all’ex fidanzato Ricky Alvarez, con cui aveva una relazione prima del suo impegno con Ethan Slater. La cantante ha dichiarato che non vogliono affrettare i tempi e stanno prendendo le cose con calma. Dopo aver chiuso con l’attore britannico a fine 2022, è tornata a frequentare Alvarez, con cui aveva una relazione precedente. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui motivi di questa riunione.