Ariana Grande si riavvicina all' ex fidanzato Ricky Alvarez | Non vogliono affrettare i tempi
Ariana Grande si è riavvicinata all’ex fidanzato Ricky Alvarez, con cui aveva una relazione prima del suo impegno con Ethan Slater. La cantante ha dichiarato che non vogliono affrettare i tempi e stanno prendendo le cose con calma. Dopo aver chiuso con l’attore britannico a fine 2022, è tornata a frequentare Alvarez, con cui aveva una relazione precedente. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui motivi di questa riunione.
Tornata single dopo tre anni d'amore con l'attore britannico Ethan Slater, conosciuto sul finire del 2022 sul set di Wicked, Ariana Grande non è rimasta da sola troppo a lungo. La popstar statunitense, in queste settimane impegnata col suo The Eternal Sunshine Tour, è tornata al centro del gossip per un riavvicinamento a uno dei suoi ex storici, il ballerino Ricky Alvarez. Ormai da qualche giorno le voci non fanno che susseguirsi, complici anche alcuni avvistamenti della coppia che hanno subito spinto i fan dell'ex star di Nickelodeon a parlare di un ritorno di fiamma a più di dieci anni dalla fine del loro amore, prima che Arianna si innamorasse del rapper Mac Miller, morto nel 2018 a 26 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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