Aorn San Pio stretta sulle prenotazioni | sanzioni per chi non disdice e non si presenta
L'Aorn San Pio di Benevento ha annunciato che saranno applicate sanzioni a chi non disdice una prenotazione e non si presenta all’appuntamento fissato. Il direttore generale ha invitato i cittadini a comunicare tempestivamente eventuali disdette di visite specialistiche o esami diagnostici prenotati. La misura mira a ridurre le assenze ingiustificate e ottimizzare la gestione delle prenotazioni. Le sanzioni potrebbero essere applicate a chi non rispetta questa comunicazione preventiva.
Tempo di lettura: 3 minuti nAORN San Pio di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante invita i cittadini che non possono presentarsi ad una visita specialistica o ad un esame diagnostico già prenotato a comunicare tempestivamente la disdetta. Disdire una prestazione non utilizzata, vuol dire favorire un accesso più rapido ed equo ai servizi sanitari per tutti i cittadini – utenti. La disdetta in tempo utile evita all’utente di essere sanzionato e, al contempo, consente alla Azienda di riassegnare la prestazione ad un altro utente che ne ha necessità, contribuendo a ridurre i tempi delle Liste di Attesa. In applicazione della Legge n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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