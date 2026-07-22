Aorn San Pio stretta sulle prenotazioni | sanzioni per chi non disdice e non si presenta

Notizia in breve

L'Aorn San Pio di Benevento ha annunciato che saranno applicate sanzioni a chi non disdice una prenotazione e non si presenta all’appuntamento fissato. Il direttore generale ha invitato i cittadini a comunicare tempestivamente eventuali disdette di visite specialistiche o esami diagnostici prenotati. La misura mira a ridurre le assenze ingiustificate e ottimizzare la gestione delle prenotazioni. Le sanzioni potrebbero essere applicate a chi non rispetta questa comunicazione preventiva.