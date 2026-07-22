Anzio Paradiso sul mare | l’architetto… c’è ma i fondi per i lavori?

A Anzio il Parco Paradiso sul Mare, progettato dall’architetto Cesare Bazzani in stile Liberty, rimane un rudere nonostante la presenza dell’architetto. I lavori di recupero sono ancora in sospeso a causa della mancanza di fondi. La struttura, che un tempo rappresentava un esempio di architettura storica, non ha ancora ricevuto i finanziamenti necessari per il restauro. La situazione attuale lascia il sito in stato di abbandono e deterioramento.

Anzio, 22 luglio 2026 – Chissà per quanto ancora resterà un rudere il P aradiso sul Mare di Anzio, quello che una volta era il gioiello architettonico in stile Liberty di Cesare Bazzani. L’edificio resta in stato di abbandono, ma l’architetto c’è – in mostra – e lo splendore della villa si può ammirare. su carta. Gli impegni presi in Consiglio Comunale a dicembre 2025 restano, ma non c’è ombra di un cantiere al di là dei proclami e delle promesse “istituzionali” prese in consiglio comunale. Due domande dunque aleggiano su tutte: qual è lo stato di avanzamento del Ministero delle Infrastrutture? Come verranno spesi i due milioni di euro del bilancio comunale che il Consiglio ha deliberato? La rinascita attesa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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