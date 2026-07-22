Anticipazioni Temptation Island Giovanni si lascia andare con Elisa? Sabrina in lacrime

Giovanni vicino alla single Elisa a Temptation Island, Sabrina delusa scoppia a piangere. L’attesa dei fan è tantissima per la sesta puntata di Temptation Island che andrà in onda stasera su Canale 5, specie dopo gli spoiler resi noti sui social del reality, a quanto pare questa volta sarà Giovanni a ferire Sabrina. Fino ad ora è stata lei a deludere costantemente il fidanzato con la sua eccessiva vicinanza al single Lory. Nel villaggio la ragazza ha ammesso di provare interesse per il tentatore e non perde occasione per avvicinarsi a lui. Sfogandosi con le altre fidanzate si è detta anche delusa perché convinta di non essere ricambiata, atteggiamenti che hanno mandato il fidanzato su tutte le furie. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Temptation Island 2026 - La reazione di Giovanni ai video di Sabrina

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