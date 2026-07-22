Anticipazioni Temptation Island di stasera | video a sorpresa per Bernadette Cristian furioso e Iris al bivio
Le anticipazioni di Temptation Island per la puntata di stasera, mercoledì 22 luglio: si riparte dai nodi rimasti insoluti e dai falò richiesti al termine della puntata di lunedì 20 luglio. Andrea richiede il falò a Iris: lo accetterà? Soraya e Cristian verso il secondo falò, Sabrina richiede un bacio al single Lory e dovrà vedersela con il fidanzato Giovanni, infine Francesca e Danilo divisi dai tentatori Marco e Giulia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temptation Island 2026 - Soraya e Cristian
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