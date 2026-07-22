Annabel Elliot, sorella della regina Camilla, ha 77 anni e si distingue per il suo stile. Camilla, di 79 anni, e Annabel, sono molto simili fisicamente, a tal punto che potrebbero sembrare gemelle, se non fosse per la differenza di età di circa due anni. Entrambe condividono un legame stretto e un’evidente somiglianza che si manifesta anche nel modo di vestirsi e nell’aspetto.

Se non fosse per quel paio di anni che le separa, Camilla, 79 anni, e Annabel, 77, potrebbero infatti essere scambiate benissimo per gemelle. Oltre a una complicità fisica, fatta di tratti ben precisi e un colore di capelli e un taglio praticamente identici, ad accomunare le due sono anche scelte stilistiche molto simili, tanto che viene da chiedersi se, da buone sorelle, non si scambino consigli fashion, o addirittura abiti. Un po' come, pare, sia accaduto nel dicembre 2023, quando la sovrana, per il banchetto in onore del Corpo Diplomatico a Buckingham Palace, ha indossato un abito bianco, ovviamente firmato Fiona Clare, tra i suoi... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Annabel Elliot, sorella di stile (e di fatto) della regina Camilla

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Temi più discussi: Annabel Elliot, sorella di stile (e di fatto) della regina Camilla; Ormeley Lodge, in vendita la storica dimora dove Lady Diana affrontò faccia a faccia Camilla (e la cifra è proibitiva); Annabel Elliot sorella di stile e di fatto della regina Camilla; La regina Camilla riceverà un saluto reale di 41 colpi sparati nei pressi di Buckingham Palace Ma lei sarà in campagna con figli e nipoti.

Se non fosse per quel paio di anni che le separa, Camilla, 79 anni, e Annabel, 77, potrebbero essere scambiate benissimo per gemelle. Oltre a una somiglianza fisica, ad accomunare le due sorelle sono anche scelte stilistiche molto affini. Tanto che viene da x.com

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