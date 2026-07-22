André Juventus | dal Brasile rimbalza con forza la sua candidatura per il centrocampo Tutti i dettagli

Notizia in breve

La Juventus sta considerando l'acquisto di André dal Brasile per il centrocampo, ma la decisione è ancora in sospeso. La dirigenza sembra concentrata su altre priorità e non ha ancora ufficializzato l’affare. Nel frattempo, il Fenerbahçe potrebbe approfittare della situazione e tentare un colpo. La trattativa resta in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali o accordi definitivi.