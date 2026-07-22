André Juventus | dal Brasile rimbalza con forza la sua candidatura per il centrocampo Tutti i dettagli
La Juventus sta considerando l'acquisto di André dal Brasile per il centrocampo, ma la decisione è ancora in sospeso. La dirigenza sembra concentrata su altre priorità e non ha ancora ufficializzato l’affare. Nel frattempo, il Fenerbahçe potrebbe approfittare della situazione e tentare un colpo. La trattativa resta in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali o accordi definitivi.
di Luca Fioretti André nei pensieri della Juventus ma la dirigenza tentenna per via di altre priorità: il Fenerbahce potrebbe approfittarne con un blitz. Dal Brasile rimbalzano con grande insistenza nuove voci di mercato riguardanti la Juventus. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la società sta seguendo con vivo interesse André, giovane centrocampista classe 2006 in forza al Corinthians. Il Chief Football Officer Frederic Massara tiene d’occhio il giovane prospetto da diverso tempo, apprezzandone le ottime qualità tecniche da mettere a disposizione per la mediana. Tuttavia, le trattative non sono ancora entrate nella fase calda per ragioni strettamente legate alla programmazione complessiva della rosa guidata da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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