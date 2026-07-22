André Juventus | dal Brasile rimbalza con forza la sua candidatura per il centrocampo Tutti i dettagli

Da juventusnews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta considerando l'acquisto di André dal Brasile per il centrocampo, ma la decisione è ancora in sospeso. La dirigenza sembra concentrata su altre priorità e non ha ancora ufficializzato l’affare. Nel frattempo, il Fenerbahçe potrebbe approfittare della situazione e tentare un colpo. La trattativa resta in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali o accordi definitivi.

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di Luca Fioretti André nei pensieri della Juventus ma la dirigenza tentenna per via di altre priorità: il Fenerbahce potrebbe approfittarne con un blitz. Dal Brasile rimbalzano con grande insistenza nuove voci di mercato riguardanti la  Juventus. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di  Tuttosport,  la società sta seguendo con vivo interesse André, giovane  centrocampista classe 2006 in forza al Corinthians. Il Chief Football Officer Frederic Massara tiene d’occhio il giovane prospetto da diverso tempo, apprezzandone le ottime qualità tecniche da mettere a disposizione per la mediana. Tuttavia,  le trattative non sono ancora entrate nella fase calda  per ragioni strettamente legate alla programmazione complessiva della rosa guidata da  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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