Amo l' arte e la scherma con lo smalto sulle unghie

Tommaso Marini, campione mondiale individuale a Milano nel 2023, cerca ora di qualificarsi per i Mondiali di Hong Kong. La competizione si svolge in questa settimana e include la fase di qualificazione, in cui Marini deve superare le prove preliminari per accedere al tabellone principale. La sua partecipazione è ufficiale e il suo obiettivo è ottenere il pass per la fase successiva del torneo.

Tommaso Marini è stato l'ultimo campione mondiale individuale azzurro aMilano nel 2023 (con Alice Volpi). Oggi dovrà cercare di entrare nel tabellone dei Mondiali di Hong Kong. Fiorettista, 27 anni, marchigiano, ai Giochi di Parigi ha raccolto un argento asquadre, poi ha ballato in Tv. Non solo pedane: è il campione più mediatico dello sport che ci regala piùmedaglie. Tommy, dov'eravamo rimasti? «Alle emozioni di Milano: questo per me è stato un anno di cambiamenti, ne ho risentito in Coppa del Mondo con la peggior stagione degli ultimi anni, ma sono molto fiducioso e speranzoso». Cosa serve per una vera giornata da urlo? «Si devono allineare tanti fattori». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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