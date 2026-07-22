L’Unione Europea si prepara al primo vertice dopo la fine della pax silicia, un periodo di inattività nelle discussioni sulle tecnologie di intelligenza artificiale. La discussione si concentra su come regolamentare e gestire questa tecnologia, considerata tra le più strategiche. Bruxelles ha deciso di affrontare finalmente il tema, aprendo la strada a un confronto più strutturato e deciso. La riunione segna un passo importante per definire politiche e norme condivise in materia di intelligenza artificiale.

La spinta della Pax Silica in Ue. Ovvero come su un tema altamente strategico, forse il più importante in assoluto, Bruxelles abbia imboccato finalmente la strada giusta. Per la prima volta i leader europei si apprestano ad affrontare l’intelligenza artificiale come una sfida strategica e di sicurezza, con l’intenzione di tenere la prima discussione specifica sull’argomento entro la fine dell’anno. Lo ha annunciato António Costa che intende programmare il dibattito tra i capi di Stato e di governo dei 27 Stati dopo l’estate, in occasione di uno dei tre vertici Ue rimanenti quest’anno, ovvero il 15 ottobre, il 13 novembre o il 17 dicembre. Indirizzi e prospettive di una scelta che, seppur in ritardo rispetto ai super player in campo, deve ricalcare lo storico posizionamento europeo all’interno dell’alleanza atlantica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - AI, così l’Ue prepara il primo vertice dopo Pax Silica

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