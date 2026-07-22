La polizia italiana e quella algerina hanno firmato un accordo per semplificare e velocizzare le procedure di identificazione dei migranti irregolari. L’obiettivo è facilitare il rimpatrio di chi si trova illegalmente nel paese. La cooperazione tra le due forze di polizia mira a rendere più rapido il riconoscimento dei clandestini, migliorando l’efficienza dei controlli e delle operazioni di espulsione.

Accordo fra la polizia italiana e quella algerina per velocizzare le procedure di identificazione dei migranti irregolari in modo da procedere poi al loro rimpatrio. Mercoledì mattina il capo della polizia Vittorio Pisani si è recato ad Algeri per sottoscrivere un Protocollo tecnico-operativo con Ali Badaoui, direttore generale della Sicurezza nazionale algerina. Il documento, secondo il Dipartimento di polizia, «costituisce un risultato storico nel quadro della cooperazione internazionale con l'Algeria. L'intesa prevede lo svolgimento di accertamenti di polizia sull’identità delle persone destinatarie di misure di espulsione attraverso, in particolare, la verifica delle impronte digitali nelle rispettive banche dati». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Accordo fra polizia italiana ed algerina: d'ora in poi sarà più facile identificare i clandestini ai fini del rimpatrio

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