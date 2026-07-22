Ucciso a 22 anni senza motivo: è questa la fine di Marius Dick, un 22enne tedesco ucciso a coltellate da un immigrato afghano mentre rientrava a casa a Trier, in Germania, dove si era trasferito per studiare all’università. Nella prima ricostruzione della polizia, Marius era uscito per fare la spesa quando, all’improvviso, Sajad D. anche lui 22enne, gli ha sbarrato la strada senza dire nulla e dopo aver tirato fuori un coltello lo ha colpito ripetutamente al torace finché un fendente non l’ha raggiunto al cuore. Alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi, che hanno provato a rianimare il giovane sul posto ma il ragazzo è purtroppo deceduto in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate, per le gravi ferite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accoltellato senza motivo a 22 anni da un afghano mentre rientrava a casa: l’orrore in Germania

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