Durante l’estate 2026, gli accessori XXL sono protagonisti di ogni outfit, con pezzi statement che spiccano in modo deciso. Collane enormi, orecchini oversize e borse di grandi dimensioni sono stati scelti da molte fashioniste. La tendenza del maxi stile si è affermata come un elemento distintivo, dominando le scelte di look durante tutta la stagione. Nessun altro dettaglio ha avuto un impatto così forte sui trend estivi di quest’anno.

Poco prima che il nuovo anno avesse inizio, l’oracolo — della moda — aveva parlato: ci era stato raccontato di un tempo in cui a regnare sarebbe finalmente stato, con la somma gioia d’ogni fedele seguace di Carrie Bradshaw, il massimalismo. Poi, puntualissima, la profezia si è avverata. D’altronde c’era stato un momento preciso, sulle passerelle dedicate alla primaveraestate 2026, tra tinte vibranti, massicci gioielli dorati e improbabili coppie di stampe, in cui si era iniziato a percepire che la timidezza stilistica sarebbe presto divenuta ufficialmente démodé. Quasi un invito collettivo ad occupare spazio, a farsi notare, declinando l’eleganza non più per sottrazione ma per accumulo, ironico e consapevole. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Accessori XXL, stile maxi: gli accessori statement che stanno siglando ogni look dell’estate 2026

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The Best Shoe & Accessory Trends of 2026

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Fresco, pratico e chic, con gli accessori giusti è il look da indossare ogni giorno quest’estateDurante l’estate, si prediligono abiti leggeri, camicie e pantaloni di lino per affrontare il caldo.