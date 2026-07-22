A che punto sono le assunzioni del personale docente per il 2026 27? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 24 luglio
Le assunzioni del personale docente per l’anno scolastico 202627 sono in fase di programmazione, con l’obiettivo di coprire 46.642 posti. Il primo step previsto per l’assegnazione delle supplenze e delle nomine è fissato per il 30 luglio. Attualmente, le procedure sono in corso e le regioni stanno completando le operazioni di assegnazione, con aggiornamenti che saranno comunicati nelle prossime settimane.
A che punto sono le assunzioni del personale docente per l’a.s. 202627? Obiettivo coprire 46.642 posti, ma il primo step è il 30 luglio. Regione per regione, a che punto siamo. Ne parliamo nella newsletter del 24 luglio. La newsletter sarà inviata nel pomeriggio di venerdì, dopo le 18. Entro giovedì 23 puoi inviare il . L'articolo A che punto sono le assunzioni del personale docente per il 202627? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 24 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dagli elenchi regionali alle assunzioni sul sostegno: facciamo il punto
Notizie e thread social correlati
Assunzione docenti 2026/27: concorso PNRR3 ed elenchi regionali le novità. Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 3 luglioQuesta settimana, nella newsletter di Diventare Insegnanti, si parla delle assunzioni di docenti per l’anno scolastico 2026/27.
Argomenti più discussi: La necessità di più docenti di sostegno non può compromettere la qualità della formazione, l'esperienza non è competenza, il Punto di Gianluca Amatori; Prof va in pensione nel suo primo giorno da assunto, la storia; Studi per istruttori yoga: cosa nessuno dice prima; Immissioni in ruolo docenti 2026/27: cosa fare dopo l'assegnazione della sede? Alcuni consigli.
A che punto il portoghese brasiliano e il portoghese del Portogallo sono diversi? reddit
Ciao a tutti! Questo gruppo nasce dall'esigenza di mettere in contatto insegnanti di italiano LS all'estero. Può essere utile e interessante raccontare il proprio percorso, le proprie storie ed esperienze, che sono sempre diverse non essendoci un unico percorso facebook
Il grande male di David B. - che sarà al Bicomix il 21 agosto - ha cambiato il fumetto, e non sto esagerando. Ha influenzato tantissimi autori e tantissime autrici (pensiamo, per esempio, a Marjane Satrapi, che è stata allieva di David B.), ha riscritto le regole di u x.com