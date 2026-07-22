A che punto sono le assunzioni del personale docente per il 2026 27? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 24 luglio

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le assunzioni del personale docente per l’anno scolastico 202627 sono in fase di programmazione, con l’obiettivo di coprire 46.642 posti. Il primo step previsto per l’assegnazione delle supplenze e delle nomine è fissato per il 30 luglio. Attualmente, le procedure sono in corso e le regioni stanno completando le operazioni di assegnazione, con aggiornamenti che saranno comunicati nelle prossime settimane.

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A che punto sono le assunzioni del personale docente per l’a.s. 202627? Obiettivo coprire 46.642 posti, ma il primo step è il 30 luglio. Regione per regione, a che punto siamo. Ne parliamo nella newsletter del 24 luglio. La newsletter sarà inviata nel pomeriggio di venerdì, dopo le 18. Entro giovedì 23 puoi inviare il . L'articolo A che punto sono le assunzioni del personale docente per il 202627? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 24 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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