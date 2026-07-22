A che punto sono le assunzioni del personale docente per il 2026 27? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 24 luglio

Notizia in breve

Le assunzioni del personale docente per l’anno scolastico 202627 sono in fase di programmazione, con l’obiettivo di coprire 46.642 posti. Il primo step previsto per l’assegnazione delle supplenze e delle nomine è fissato per il 30 luglio. Attualmente, le procedure sono in corso e le regioni stanno completando le operazioni di assegnazione, con aggiornamenti che saranno comunicati nelle prossime settimane.