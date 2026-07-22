A che punto è l’educazione robotica in Italia? Facciamo il punto

Il liceo “Boggio Lera” di Catania ha vinto la Robocup RoboCup Federation, i mondiali di robotica educativa in Corea del Sud, conquistando il primo posto. L'IIS Fermi - Guttuso di Giarre si è classificato terzo. La competizione ha coinvolto studenti italiani e rappresenta un risultato rilevante per l’educazione robotica nel paese. Non sono stati forniti altri dettagli sullo stato generale dell’educazione robotica in Italia.

E’ balzato in questi giorni agli onori della cronaca nazionale l’importante risultato raggiunto dal liceo statale “Boggio Lera” di Catania, che si è aggiudicato il primo posto alla Robocup RoboCup Federation, i mondiali di Robotica educativa, appena conclusi in Corea del Sud, e dall’IIS Fermi - Guttuso di Giarre (Catania) al terzo posto. L’istituto catanese ha trionfato nella categoria “OnStage Advanced”, che unisce tecnologia, recitazione e spettacolo. Il tecnico di Giarre ha raggiunto il podio nella categoria “Rescue Simulation”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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