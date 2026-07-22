Il termine per presentare le 150 preferenze GPS si è aperto e scade il 29 luglio alle 14:00. Il personale docente iscritto nelle GaE o GPS valide per il biennio 2026-28 può inoltrare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Mercoledì 22 luglio alle 14:30 si terrà un question time con chiarimenti sulle istruzioni per la compilazione, trasmesso in live.

Si è ufficialmente aperto il termine per la dichiarazione delle 150 preferenze. Il personale docente iscritto nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628 può presentare istanza per l'assegnazione di supplenze con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027, improrogabilmente entro il 29 luglio (alle 14:00). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

150 preferenze GPS, istruzioni per l'uso: chiarimenti per non sbagliare la domanda

Notizie e thread social correlati

Supplenze docenti 150 preferenze GPS, come compilare la domanda senza errori. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 20 luglio alle 14:30Il 16 luglio si è aperta la possibilità di inserire fino a 150 preferenze nelle GPS per le supplenze.

Temi più discussi: Supplenze e 150 preferenze 2026: accesso alla piattaforma e istruzioni operative. Il Punto di Giuseppe Semeraro; 150 preferenze GPS, istruzioni per l'uso: chiarimenti per non sbagliare la domanda. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Mercoledì 22 luglio alle 14:30; Supplenze GPS (150 preferenze), come funziona il ripescaggio: perché non serve più inserire tutte le scuole. Di cosa parliamo? Il Punto di Giuseppe Semeraro; Supplenze GPS 2026/28, Semeraro: come funziona il ripescaggio e quali sono le nuove sanzioni. Il Punto.

Docente che richiede continuità didattica da GPS deve compilare anche la sezione delle supplenze. Pillole di Question TimeI docenti che possono beneficiare della continuità didattica devono prestare attenzione alla compilazione della domanda per le 150 preferenze. Nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola, Giuseppe ... orizzontescuola.it

Supplenze GPS (150 preferenze), come funziona il ripescaggio: perché non serve più inserire tutte le scuole. Di cosa parliamo? Il Punto di Giuseppe SemeraroCon l'introduzione del nuovo meccanismo del ripescaggio, cambia il modo di compilare la domanda delle 150 preferenze per le supplenze da GPS. Il tema è stato approfondito nel Question Time di Orizzo ... orizzontescuola.it