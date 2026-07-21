Durante il press tour di Spider-Man: Brand New Day, un’attrice ha indossato un look Vetements già visto in passerella su un’altra celebrità. La stessa ha presentato un’immagine diversa rispetto alle precedenti apparizioni, caratterizzate da abiti eterei e ispirati al mondo classico. La sua partecipazione al tour ha segnato un cambio di stile, con un outfit che ha attirato l’attenzione per la somiglianza con un look già sfoggiato in passato.

Il press tour di Zendaya continua a distinguersi per la capacità di reinventare la sua immagine a ogni apparizione. Dopo gli abiti eterei e le silhouette ispirate al mondo classico indossati per promuovere The Odyssey, l’attrice inaugura una nuova fase del suo percorso fashion sul red carpet di Spider-Man: Brand New Day. E sceglie un outfit che, per le sfilate maschili dello scorso giugno, Sharon Stone aveva già indossato sulla passerella di Vetements. Per il photocall del film sull’uomo ragno a New York infatti, Zendaya ha scelto una creazione PrimaveraEstate 2027 del brand. Un look forte, deciso e audace, con tanto di orecchini a forma di ragnatela, che si attiene fedelmente al copione del method dressing. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zendaya sorprende al press tour di Spider-Man: Brand New Day con un look Vetements già visto in passerella su Sharon Stone.

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Zendaya ha indossato un abito ispirato a Mr. Negative durante il tour promozionale per Spider-Man: Brand New Day reddit

Zendaya con i cuissard di Sharon StoneZendaya sorprende al press tour di Spider-Man: Brand New Day con un look Vetements già visto in passerella su Sharon Stone. amica.it

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