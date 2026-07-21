In Yemen, il 52% della popolazione, circa 18 milioni di persone, soffre la fame. L’aumento dei prezzi dei beni essenziali ha peggiorato la crisi umanitaria, spingendo molte famiglie che fino a poco tempo fa riuscivano a sopravvivere in condizioni di estrema difficoltà. La scarsità di cibo e le spese crescenti aggravano la situazione già critica nel paese.

Bianca Tombini – Città del Vaticano In Yemen il 52% della popolazione - circa 18 milioni di persone - soffre la fame, e la crescita improvvisa del prezzo dei beni essenziali ha spinto nel baratro anche le famiglie che fino a pochi mesi fa riuscivano a sopravvivere. Gli aumenti infatti, stando a quanto riportato da Save The Children in un rapporto diffuso oggi, superano il 30% per il carburante e arrivano fin quasi al 60% per alcuni beni di pima necessità. Un’emergenza senza fine "Da oltre un decennio i bambini dello Yemen sono travolti da una crisi dopo l'altra, mentre l'attenzione internazionale è progressivamente diminuita”, afferma Rishana Haniffa, direttrice di Save the Children in Yemen. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Yemen, l’aumento dei prezzi aggrava la crisi umanitaria che travolge i bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Yemen Crisis Deepens | UN Warns Economic Collapse As Middle East War Spreads Fast

Notizie e thread social correlati

Crisi energetica e aumento dei prezzi del petrolio: cosa abbiamo imparato? Secondo Greenpeace, pocoGreenpeace critica la gestione della crisi energetica causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha fatto salire i prezzi del petrolio.

Leggi anche: Volkswagen, la crisi si aggrava: l'azienda valuta il raddoppio dei licenziamenti, fino a 100mila posti a rischio

Temi più discussi: Yemen, strage di bambini: in sei mesi mine e ordigni inesplosi hanno ucciso più minori che in tutto il 2025; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Si tenta una tregua di 10 giorni fra Iran e Usa. Ma gli Houthi provano ad allargare il conflitto (di N. Boffa); Non solo Hormuz: dopo l’attacco dell’Arabia Saudita contro gli Houthi, rischi anche per Bab el-Mandeb.

Yemen: Save the children, da inizio anno mine antiuomo e ordigni inesplosi hanno ucciso più minori che in tutto il 2025 (+61%)Nel primo semestre di quest'anno in Yemen sono stati uccisi da mine antiuomo e altri ordigni inesplosi più bambini rispetto all'intero 2025. Lo evidenzia una nuova analisi di Save the Children, che ha ... agensir.it

Yemen: nei primi sei mesi del 2026 uccisi più bambini che in tutto il 2025In Yemen le mine e gli ordigni inesplosi hanno ucciso più bambini nei primi sei mesi del 2026 che in tutto il 2025. Cresce anche l'emergenza alimentare che oggi colpisce 18 milioni di persone. Ecco co ... savethechildren.it