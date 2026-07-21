Viaggio nel cuore della Russia ’Volga Blues’ vince il Maldini

Durante la cerimonia a Santa Marizza di Varmo, si è svolta la quinta edizione del premio letterario intitolato a Sergio Maldini, dedicato alla narrativa di viaggio. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia. Tra i vincitori, il libro “Volga Blues” ha ottenuto il riconoscimento Maldini. La premiazione si è svolta presso la Casa Maldini.

(Udine) L’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia ha ricordato anche quest’anno il giornalista e scrittore fiorentino Sergio Maldini (1923-1998), attraverso la quinta edizione del premio letterario incentrato sulla narrativa di viaggio, che porta il suo nome e che si svolge a Casa Maldini a Santa Marizza di Varmo. Il borgo friulano è entrato nella letteratura grazie al suo romanzo più famoso, "La casa a Nord Est" con il quale Maldini nel 1992 vinse il Campiello, e che fu il suo luogo di elezione, quando agli inizi dei anni Ottanta tornò laddove era arrivato con la famiglia da ragazzo, esordendo professionalmente al Messaggero Veneto prima di essere redattore e inviato speciale per Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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