Viaggio in Pakistan Il pesarese Ciarlatani è il nuovo ambasciatore Cerimonia a settembre

Il pesarese Ciarlatani è stato nominato nuovo ambasciatore del Pakistan. La cerimonia ufficiale si terrà a settembre. Fin da giovane, ha desiderato intraprendere una carriera diplomatica, dedicandosi studi e formazione per raggiungere questo obiettivo. La nomina rappresenta il risultato di anni di impegno nel settore. La sua esperienza e formazione lo hanno portato alla posizione attuale. La nomina sarà ufficializzata con una cerimonia prevista nel prossimo mese.

Chi lo conosce personalmente, sa che nella vita non avrebbe voluto fare altro. La carriera diplomatica era la sua grande ambizione sin da ragazzo e dopo tanto studio, gavetta ed impegno, il sogno è stato coronato. Oggi Ugo Ciarlatani è il nuovo Ambasciatore d’Italia in Pakistan. Un prestigioso incarico in un Paese che gioca un ruolo strategico sia come mediatore nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, che come partner chiave nel disegno della ‘ Nuova Via della Seta ’. Nato a Pesaro 58 anni fa, Ugo Ciarlatani è cresciuto tra Milano e Lecco, per poi rientrare in città dopo il liceo. Ha frequentato l’Università di Urbino dove si è laureato in Scienze politiche e, non pago, ha ottenuto una seconda laurea in Giurisprudenza, che gli ha permesso di esercitare come avvocato fino al 2000. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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