Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 19 | 10
Alle 19:10 del 21 luglio 2026, la viabilità di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La comunicazione riguarda il raccordo anulare, senza ulteriori dettagli sulle condizioni del traffico o eventuali incidenti.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo in carreggiata in un incidente e sta provocando incolonnamenti tra Pisana e Aurelia più avanti per traffico intenso Ci sono code tra Cassia Veientana e Salaria e a seguire tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sulla Roma Fiumicino qui per un veicolo in panne si sono formate code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana Verso il raccordo passiamo ora al teatro Urbano della A24 è stata riaperta la pressione sulla tangenziale est direzione Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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