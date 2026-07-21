Una nuova attività commerciale abbandona via Salara, traversa di via Cavour, per altre zone del centro storico. Dopo l’erboristeria ‘I segreti di Teodora’, che da giugno si è spostata in via Cairoli, e ancora prima ‘Bosco’, negozio di piante e oggettistica che ha aperto in via Don Minzoni, solo per citare gli ultimi, ora tocca a Perfumum, negozio di profumi e accessori di lusso che a settembre si trasferirà in via Cavour, pochi metri prima dell’incrocio con via Argentario. "Sono qui da dieci anni – racconta il titolare Roberto Sirotti – e quando sono arrivato la strada era piena di vita, con negozi bellissimi. Fino allo scoppio della pandemia, in seguito c’è stata una caduta verticale e non c’è più stata una reale ripresa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Salara sempre più vuota. Ora dice addio anche ‘Perfumum’: "La strada dovrebbe essere pedonale"

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