Verità sulla gestione Covid | dossier e verbali negati Oggi è il giorno di Bignami

Oggi in commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid è atteso Galeazzo Bignami, alle 11.30. La sua audizione, prevista inizialmente per il 14 luglio, era stata cancellata senza una data di recupero. La discussione riguarda documenti e verbali relativi alla gestione della pandemia, che sono stati negati o non resi disponibili. Si attende di capire se saranno fornite ulteriori spiegazioni sulle ragioni di questa decisione.

Aspettando Conte. Oggi in Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid è atteso, alle 11.30, Galeazzo Bignami. L'audizione, inizialmente prevista per il 14 luglio, era stata infatti sconvocata senza che venisse contestualmente fissata una nuova data. Ora il calendario è stato ridefinito e la testimonianza del capogruppo di FdI alla Camera aprirà una delle sedute più attese della Commissione. Quella di Bignami rappresenta un passaggio significativo anche sotto il profilo procedurale. Per poter essere ascoltato dai commissari, il deputato ha infatti rassegnato le dimissioni da componente della Commissione, rimuovendo così ogni possibile incompatibilità tra il ruolo di commissario e quello di persona audita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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