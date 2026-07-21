Un incendio di vegetazione si è sviluppato ieri nel pomeriggio vicino alla piscina comunale di Peccioli, richiedendo l’intervento dei soccorritori. La presenza di fiamme di grandi dimensioni ha causato una risposta immediata da parte delle squadre di emergenza, che sono intervenute per contenere il rogo e limitare i danni. Non sono stati segnalati feriti o persone coinvolte direttamente nell’incendio. La zona interessata è stata sottoposta a controlli e monitoraggio.

PECCIOLI – Pomeriggio di intensa mobilitazione per i soccorritori nel comune di Peccioli, dove nella giornata di ieri (20 luglio) un vasto incendio di vegetazione ha fatto scattare l’allarme a poca distanza dalla piscina comunale. Le fiamme sono divampate intorno alle 16,30, sviluppandosi rapidamente come rogo di interfaccia e minacciando l’area circostante. Per domare l’incendio sono intervenute prontamente le squadre dei vigili del fuoco di Pisa con due autopompe serbatoio, impegnate nelle complesse operazioni di contenimento e spegnimento. Insieme a loro ha operato sul campo il personale dell’organizzazione regionale Antincendi boschivi (Aib) della Regione Toscana con diversi mezzi leggeri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Vasto incendio di vegetazione nelle vicinanze della piscina di Peccioli

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